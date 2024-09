LIVE Berrettini-Van de Zandschulp, ATP Tokyo 2024 in DIRETTA: romano a breve in campo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

06:05 Esordio quindi complicato per il romano, che però poteva pescare peggio, visto il parterre d’Elite presente nella capitale giapponese. L’obiettivo di Berrettini è quello di issarsi più in la possibile, al 2° ci sarebbe il vincente del match tra Fritz e Fils.

05:59 Finisce con un comodo 6-4, 6-4 per Navone la partita di Luciano Darderi, adesso Matteo Berrettini!

05:31 Navone-Darderi 6-4, 3-1. Poi Berrettini!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 1° turno dell’ATP 500 di Tokyo tra Matteo Berrettini e Botic Van de Zandschulp.

Esordio da brividi per il romano, in un tabellone del torneo giapponese molto competitivo. I due si ritrovano dopo il precedente Davis di Bologna, quando l’ex numero 6 del mondo ebbe la meglio in rimonta sul ritrovato olandese, che diede un dolore non indifferente a Carlos Alcaraz battendolo agli US Open e issandosi nuovamente tra i primi 70, lui che è stato 22° come miglior classifica.

Berrettini ha come obiettivo quello di essere tra i primi 32 del mondo quando verranno sorteggiate le teste di serie degli Australian Open 2025. Al momento, il target Flavio Cobolli (al momento 32°) disterebbe circa 320 punti, ricordando che con una finale in un ATP 500 se ne ottengono 300.

In caso di vittoria odierna, ci sarebbe poi un ostacolo ancor più duro: il vincente del match tra il n.1 del seeding e finalista a New York Taylor Fritz, che torna alle gare ufficiali dopo la Laver Cup, o il francese Arthur Fils. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Berrettini e Van de Zandschulp, che partirà dopo Darderi-Navone (alle 4:00 nella notte italiana).