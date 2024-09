LIVE America’s Cup Youth 2024 in DIRETTA: iniziano le regate di flotta. Luna Rossa schiera il talento Gradoni

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14:57 La prima regata di questa edizione dell’America’s Cup Youth inizierà alle 15.20. Come accaduto ieri, tra le 15.15 e le 16.00 il vento dovrebbe tornare accettabile.

14:53 8 le regate di flotta previste nelle qualification series, al termine delle quali si procederà con i match race di semifinali e finale.

14:49 Nel girone B troviamo invece Sail Team BCN (ESP), Jajo Team Dutchsail (NED), Concord Pacific (CAN), Youth AC Team (GER), Swedish Challenge (SWE) ed Andoo Team (AUS).

14:46 Arriva la prima comunicazione ufficiale di giornata. La prima regata di flotta inizierà alle 15.20.

14:44 Il girone di Luna Rossa comprende di conseguenza Emirates Team New Zealand (NZL), Athena Patway (GBR), Alinghi (SUI), American Magic (USA) ed Orient Express (FRA).

14:41 Come detto l’evento prevede un girone preliminare in cui si disputeranno regate di flotta. I match race compariranno soltanto per le semifinali e la finale a due. Ben 12 equipaggi protagonisti, ovvero i 6 ufficiali che conosciamo benissimo e 6 invitati.

14:38 Gli AC40 sono le imbarcazioni usate nelle regate preliminari di Jeddah. Equipaggio dunque ridotto a soli 4 elementi. Luna Rossa schiera i talentuosi Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini da timonieri, mentre i trimmer sono Federico Colaninno e Rocco Falcone.

14:35 Equipaggi che restano in attesa di comunicazioni del comitato di regata. Ricordiamo che, diversamente dai senior, nella competizione Youth gareggiano AC40 impegnati in regate di flotta.

Buon pomeriggio e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della prima giornata dell’America’s Cup Youth 2024. A Barcellona, dove da domani riprenderanno le semifinali della Louis Vuitton Cup, tocca ai giovani talenti della vela internazionale. Quest’oggi sono in programma ben 4 regate di flotta, ma come accaduto ieri il vento è nuovamente debole.