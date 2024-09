L’Italia si qualifica ai quarti di Coppa Davis se… Le combinazioni contro il Belgio

L’Italia ha esordito con una vittoria contro il Brasile nella fase a gironi della Coppa Davis: i detentori dell’Insalatiera si sono imposti sui sudamericani per 2-1, incominciando nel miglior modo possibile il proprio cammino sul cemento di Bologna. La nostra Nazionale tornerà in scena venerdì 13 settembre nel capoluogo emiliano per fronteggiare il Belgio, per poi chiudere l’avventura di fronte al proprio pubblico sfidando l’Olanda nella giornata di domenica 15 settembre.

Matteo Berrettini ha regolato Fonseca e domani dovrebbe incrociare il debuttante Raphael Collignon partendo con i favori del pronostico, mentre Matteo Arnaldi (ieri vincitore su Monteiro al terzo set) o Flavio Cobolli (se dovesse subentrate) sfiderebbero il buon Zizou Bergs, leader di una squadra che all’esordio aveva regolato la più quotata Olanda e che può fare affidamento su un doppio molto forte composto da Sander Gillè e Joran Vliegen.

Le prime due classificate del girone si qualificano ai quarti di finale e l’Italia potrebbe già raggiungere questo traguardo contro il Belgio. I ragazzi del capitano Filippo Volandri farebbero festa in caso di vittoria contro il Belgio e di successo del Brasile contro l’Olanda, oppure di affermazione degli azzurri per 3-0 e di sigillo dei tulipani per 3-0 o 2-1. Tutti gli altri risultati rimanderebbero l’Italia alla decisiva sfida di domenica contro l’Olanda, con uno scarto all’esito dell’incrocio tra Brasile e Belgio previsto sabato.

L’ITALIA SI QUALIFICA AI QUARTI DI COPPA DAVIS SE…

Batte il Belgio con qualsiasi risultato e il Brasile batte l’Olanda.

Batte il Belgio per 3-0 e l’Olanda batte il Brasile per 3-0.

Batte il Belgio per 3-0 e l’Olanda batte il Brasile per 2-1.

Tutti gli altri risultati renderebbero decisive Italia-Olanda e Belgio-Brasile.