L’entusiasmo di Charles Leclerc dopo il trionfo a Monza: “Emozioni incredibili, strategia perfetta!”

La vittoria del cuore e del cervello. La Ferrari trionfa a Monza, 16° appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito brianzolo Charles Leclerc ha conquistato la vittoria a precedere le due McLaren dell’australiano Oscar Piastri e del britannico Lando Norris. Una strategia super coraggiosa della Rossa: una sola sosta, con Leclerc strepitoso nella gestione delle gomme.

Monegasco eccellente fin dal via ad approfittare dei bisticci di Piastri e Norris al via, infilando Lando alla Variante della Roggia. La velocità con le gomme medie della McLaren,però, si è rivelata superiore e, dopo il primo pit-stop, la scuderia di Maranello ha deciso di rischiare con entrambe le macchine: una fermata al pit in meno della concorrenza.

Bravissimo poi Charles nel mantenere una velocità di crociera straordinaria con le mescole dure a precedere le due vetture di Woking, quarto lo spagnolo Carlos Sainz con l’altra SF-24. Hanno concluso in quinta e sesta posizione il britannico Lewis Hamilton (Mercedes) e l’olandese Max Verstappen (Red Bull).

“È una sensazione incredibile, credevo che la prima vittoria qui nel 2019 fosse unica. E invece…negli ultimi giri di questa gara ho provato le stesse sensazioni. La macchina quest’oggi era veloce e ci siamo sentiti di rischiare questa strategia, che si è rivelata perfetta. Quest’anno ho vinto a Montecarlo e qui a Monza, i miei due GP preferiti“, le emozioni a caldo di Leclerc.

“Certo, mi piacerebbe vincere anche altrove, perché il mio obiettivo è il Campionato. Con questi aggiornamenti abbiamo fatto uno step in avanti, ma non so se potremo vincere su tutte le piste. McLaren è sicuramente favorita anche per quanto abbiamo visto oggi. Ringrazio di cuore tutti i tifosi per il sostegno“, ha concluso il ferrarista.