Laver Cup 2024, Carlos Alcaraz regala il successo all’Europa nella sfida decisiva contro Fritz

Il sigillo del campione alla Uber Arena di Berlino (Germania), teatro dell’edizione 2024 della Laver Cup. L’evento di esibizione che ha visto contrapposte Team Europe e Team World, dedicato al leggendario tennista australiano (Rod Laver) e nato anche grazie al contributo di Roger Federer, ha visto il successo della compagine continentale capitanata da Björn Borg.

Si è arrivati al singolare decisivo, con il Resto del Mondo avanti 11-10. Come recita il regolamento, nelle sfide domenicali i successi hanno un valore di tre punti e quindi tutto era aperto. Ci ha pensato la punta di diamante della compagine europea a regalare il successo finale, ponendo fine alla serie di Team World (a segno nelle ultime due edizioni).

Stiamo parlando di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato l’asso nella manica della formazione di Borg, visto il suo contributo dato nel corso della tre-giorni. Dopo aver vinto il doppio con Casper Ruud quest’oggi, Carlitos (n.3 del ranking) ha sconfitto l’americano Taylor Fritz (n.7 ATP) con lo score di 6-2 7-5, portando quindi il computo totale a 13-11 per Team Europe.

Una partita in cui lo spagnolo è stato nettamente in controllo nel primo set. Lo testimoniano i due break nel terzo e nel quinto game. Più solido e soprattutto più vario l’iberico, al cospetto di un Fritz che, un po’ come nella Finale degli US Open contro Jannik Sinner, aveva mostrato dei chiari limiti. Alcaraz è stato abile a evidenziarli.

Nel secondo set sembrava tutto apparecchiato per una replica, quando Alcaraz ha fatto valere la sua grande varietà, strappando il servizio allo statunitense nel quarto gioco. Fritz ha reagito, non concretizzando però tre palle del contro-break e rischiando di andare sotto di due break nel settimo gioco. In questa altalena di emozioni, il californiano è riuscito finalmente a strappare il servizio allo spagnolo, provando a riaprire la partita nell’ottavo gioco. Dopo un leggero sbandamento, il funambolo di Murcia ha rimesso le cose al loro posto, ottenendo un nuovo break nell’undicesimo game e facendo calare il sipario sul 7-5.