L’analisi di Puppo: “Sinner ha dominato Medvedev. Coppa Davis? Meglio non andare per un motivo”

Dario Puppo, telecronista di Eurosport, ha affrontato i temi più caldi del tennis nell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Fari puntati, ovviamente, sulla vittoria di Jannik Sinner nei quarti di finale degli US Open 2024. L’altoatesino ha sconfitto con il punteggio di 6-2 1-6 6-1 6-4 il russo Daniil Medvedev, garantendosi per la prima volta in carriera la qualificazione al penultimo di questo Major e nei fatti diventando il primo italiano della storia ad aver raggiunto almeno le semifinali di tutti gli Slam.

“Una vittoria in quattro set molto significativa perché Sinner ha dominato, anche se ha perso il secondo set con quel punteggio. Nella frazione citata, però, Jannik ha avuto in tre turni al servizio di Medvedev chance break e di conseguenza anche l’evoluzione di quel parziale avrebbe potuto essere diversa. Reputo, dunque, solidissima la prova del n.1 del mondo“, le parole di Puppo.

Il collega di Eurosport ha ribadito un concetto già espresso in passato: “Avevo detto in sede di presentazione che la continuità al servizio di Medvedev non mi convinceva e posso dire che il russo me l’ha confermato. Oltre a fare troppi doppi falli, il n.5 del mondo non ha lo stesso rendimento con la prima come l’aveva in passato, anche perché Sinner è riuscito a rispondere con grande efficacia. Ha cercato di mettere la partita sul fisico, ma alla fine ha commesso davvero tanti errori“.

Una partita, secondo Puppo, mai in discussione: “Per quello che ho visto, non ho mai avuto la sensazione che Sinner potesse perdere. Jannik era molto attento e in grado di gestire le situazioni critiche. Alla fine del quarto set, Medvedev ha cercato anche un po’ di aggrapparsi al pubblico, ma non c’è stato nulla da fare. Una partita non così spettacolare, forse per un po’ di tensione tra i due c’era visto il valore che aveva per entrambi“.

Sinner affronterà nelle semifinali la sorpresa di questo torneo, il britannico Jack Draper, a segno nei quarti contro l’australiano Alex de Minaur: “Vedremo quali saranno le sue condizioni, visto che aveva una fasciatura alla coscia e lui ha sempre avuto dei problemi fisici. Draper è un giocatore che esprime un tennis molto aggressivo, ma non penso sia strutturato per fronteggiare tante partite in uno Slam, visto che mai si era spinto così avanti. Credo che vincerà Jannik in quattro parziali, senza patemi“.

E poi una riflessione sull’impegno di Coppa Davis di Sinner: “Visto il percorso affrontato a New York e tenuto conto di quanto accaduto, sarebbe utile che non giocasse a Bologna in Coppa Davis perché io ritengo che ci siano giocatori in grado di sopperire all’eventuale defezione per il Round Robin“.