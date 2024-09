L’ammissione di Lando Norris: “Siamo più preoccupati dalla Ferrari che dalla Red Bull per il titolo costruttori”

Il week end del GP di Singapore, 18° appuntamento del Mondiale 2024 di F1, è ormai prossimo. Sul circuito cittadino di Marina Bay si torna a competere dopo quanto accaduto a Baku (Azerbaijan): la vittoria della McLaren con l’australiano Oscar Piastri, la piazza d’onore amara della Ferrari con il monegasco Charles Leclerc e le difficoltà della Red Bull.

Con questi risultati, la scuderia di Woking ha sopravanzato quella di Milton Keynes in vetta alla classifica costruttori, potendo vantare 20 lunghezze di margine, mentre sono 51 i punti di distacco della Rossa. Lando Norris, secondo nella graduatoria dei piloti e desideroso di lottare per titolo con Max Verstappen, ritiene che gli equilibri in pista stiano cambiando in maniera significativa.

In avvicinamento al prossimo fine-settimana asiatico, Lando si è espresso in questi termini: “Prima del trittico Monza, Baku e Singapore, eravamo consapevoli che la Ferrari sarebbe stata la nostra rivale principale. Se diamo uno sguardo alla classifica dei costruttori, probabilmente siamo più preoccupati dalla Rossa che da quanto potrà fare la Red Bull“, ha dichiarato il britannico.

A Singapore si pensa che la SF-24 possa essere competitiva, vista la sua grande adattabilità ai tracciati cittadini, ma questo andamento sarà poi da valutare su layout più convenzionali, dove probabilmente la squadra dei “bibitari” si pensa possa fare meglio.