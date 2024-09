‘La strambata’ di Vegliani: “Non sceglierei Alinghi in semifinale. Luna Rossa e NZ avanti a tutte le altre”

PROGRESSI ‘APPARENTI’ PER INEOS

In queste condizioni di vento a macchia di leopardo è difficile fare una valutazione sulla velocità delle barche. Se trovi più pressione e sei dietro, sembra che vai più veloce. Non mi è dispiaciuta la regata di Ineos, con Patriot se la giocano alla pari.

PROVOCAZIONE: LUNA ROSSA FAREBBE BENE A SCEGLIERE ALINGHI IN SEMIFINALE?

Sembrerebbe che Alinghi abbia qualche chance in più dei francesi di qualificarsi. Io non li sceglierei in semifinale…Di sicuro gli uomini di Luna Rossa daranno un occhio alle previsioni del vento, poi faranno le loro valutazioni: hanno dei dati che noi non conosciamo. Io forse sceglierei Ineos, che fa un sacco di errori. Alinghi la vedo in grande crescita. Ben Ainslie invece non sta dimostrando grandi cose. Il fuoriclasse britannico ha due problemi: ha vinto ori olimpici in barche singole, poi è l’unico team-principal che fa il timoniere. Questo non funziona più. Da quando ha avuto la responsabilità dal 2017 non ha trovato il bandolo della matassa.

MA ALINGHI POTREBBE VERAMENTE IMPENSIERIRE LUNA ROSSA IN UNA EVENTUALE SEMIFINALE?

Non credo che potrebbe impensierire Luna Rossa in semifinale. Nel 2000 c’erano 10 barche e c’erano stati tre round robin, Luna Rossa vinse 26 regate su 29, poi nella finale con Cayard finì solo 5-4. Ben venga che sia a punteggio pieno, però i conti non sono già fatti. L’unico difetto che ha Alinghi è quello di avere velisti poco esperti, non fanno neanche il SailGP, a differenza dei francesi. Ma la barca e l’organizzazione degli svizzeri sono super validi.

IL CONFRONTO TRA LE BARCHE

Luna Rossa mi sembra l’unica barca al livello di New Zealand, si somigliano anche. Le altre sono tutte dietro.

LUNA ROSSA MEGLIO DI BOLINA O DI POPPA?

Quando Luna Rossa vince, va sempre veloce. Non c’è una chiara preferenza tra poppa e bolina. Forse predilige condizioni di vento medio-leggere. Con poco vento ha sempre navigato bene. Va detto che con New Zealand ha vinto con vento sostenuto.

IL SOGNO (DURATO POCO) DEI FRANCESI

La regata tra New Zealand ed Orient Express è stata divertente all’inizio e ci ha dimostrato ancora una volta che vince chi sbaglia meno.

BRUTTO COLPO PER AMERICAN MAGIC

American Magic ha perso con Alinghi, ma è anche vero che ha vinto con Ineos. Per questo dico che Alinghi non va sottovalutata, hanno fatto una super regata.

GLI SVIZZERI STANNO PONENDO LE BASI PER IL FUTURO

Alinghi ha sempre detto che ne faranno un’altra. Questa è la prima di almeno due campagne.

LE PROSPETTIVE DI LUNA ROSSA

Luna Rossa ormai punta a finire a punteggio pieno. Per il primo posto le bastano due vittorie, ma potrebbe esserne sufficiente una sola in base agli altri incastri. Chiaramente l’ultima regata contro Alinghi potrebbe risultare decisiva per la scelta dell’avversaria in semifinale, soprattutto se dovessero vincere gli svizzeri.