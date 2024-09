‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa non ha equipaggio inferiore a Ineos. Il punto debole sembra un altro”

LA SCELTA SCONTATA DI ALINGHI

Ho visto il comunicato di Ineos, parlano anche di previsioni del vento. Domani il meteo dà 8 nodi, poi dopodomani 10. È vero che in tre giorni le semifinali potrebbero anche essere finite. Me le aspetto a senso unico, il mio pronostico è un doppio 5-0. American Magic mi sembra l’anello debole, magari Ineos una regata potrebbe anche lasciarla, ma è difficile.

LUNA ROSSA-AMERICAN MAGIC

Anche per Luna Rossa prevedo un 5-0. Non sappiamo che modifiche abbiano fatto. Non è che American Magic abbia dimostrato chissà che spunto o abilità di manovra. Domani dovrebbe esserci una termica che dovrebbe arrivare a 8-10 nodi, con rinforzo nel tardo pomeriggio. Secondo me ci sarà Calabrese come timoniere. Se Goodison si è rotto quattro costole, non penso che sia in grado di tornare a bordo.

LUNA ROSSA HA RISOLTO LE CRITICITÀ O L’AFFIDABILITÀ PREOCCUPA?

Quel pezzo può dare problemi a tutti. Io non vedo complottismi. Nel 2020 Ineos ebbe lo stesso problema nella Christmas Cup. Luna Rossa ha fatto richiesta di rimborso alla giuria, ma hanno risposto che la decisione non riguarda loro. Il passo successivo è affidarsi all’Arbitration Panel, che è un organismo autonomo. Ma non mi risulta che si sia andati avanti. Nell’intervista Dalton dice che in futuro faranno più parti monotipo. Da un lato questo porta di sicuro ad un contenimento dei costi, ma per l’uso che ne fanno i neozelandesi mi sembra anche una furbata…

L’EQUIPAGGIO DI LUNA ROSSA A CONFRONTO CON QUELLO DI INEOS

I primi giorni abbiamo dato del fesso a Ben Ainslie, adesso sembra un genio. Tita non salirà mai a bordo, perché non c’è il feeling con Spithill, che peraltro ha sbagliato le partenze con Ineos. Ruggero negli ultimi quattro mesi si è dedicato alla preparazione delle Olimpiadi. Secondo me Ineos non ha un equipaggio superiore a Luna Rossa. Ha un simbolo, che si chiama Ben Ainslie, che non si discute come velista, forse lo si discute come general manager e team-principal, perché da Bermuda in poi non ha mai brillato.

IL VERO PUNTO DEBOLE DI LUNA ROSSA

Secondo me bisogna fare più rotazione sui ciclisti. Ineos ne ha 8 validi, sembra che Luna Rossa invece faccia più fatica. Da capire se sono tutti sullo stesso livello. Nella velocità di manovra, l’energia che producono i cyclors è fondamentale. Se usi sempre gli stessi, nella seconda regata ti puoi trovare scoperto.

IL CONTRONTO TRA LUNA ROSSA E BRITANNIA IN TERMINI DI BARCA

Sono sempre abbastanza convinto che Luna Rossa sia un po’ più veloce di Ineos. I limiti che ha mostrato contro gli inglesi non sono legati alle qualità intrinseche della barca, ma ad errori difficili da spiegare.

NEW ZEALAND PENSA GIÀ AL 2026…

Dalton sta cercando soldi, non ha nessuna intenzione di fare concorrenza alla SailGP, non avrebbe senso, anche perché la SailGP non avrebbe motivo di esistere senza la presenza di chi fa la Coppa America.