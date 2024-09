‘La strambata’ di Vegliani: “Luna Rossa è migliorata più di Ineos, ma c’è equilibrio. Partenze quasi standard”

LUNA ROSSA-INEOS 1-1

Il bicchiere è mezzo pieno. Nella prima regata le condizioni erano più complesse, con onda più formata, e Luna Rossa ha proprio dominato. Nella seconda Ineos è partita un pochino più veloce, ma Luna Rossa le è sempre stata alle calcagna. La barca italiana è molto veloce di bolina.

SCONFITTE DIFFERENTI NELLE MODALITÀ

Anche il modo in cui ha regatato Luna Rossa quando ha perso va analizzato. È sempre rimasta alle calcagna, cercando di attaccare e provare ad approfittare di un errore. Ha tenuto la regata viva, a differenza di quella precedente.

LE CONDIZIONI DEL VENTO MUTERANNO

Sabato dovrebbe esserci poco vento, sarà curioso. Sapevamo che sarebbero state regate difficili ed equilibrate, la prima giornata lo ha confermato. Luna Rossa comunque è in fase, l’equipaggio è preparato: se oggi fossimo sul 2-0, nessuno si sarebbe scandalizzato.

PARTENZE QUASI DECISIVE

Che la partenza conti non lo scopriamo oggi, nel match race è importante. Con American Magic potevi permetterti di perdere la partenza e recuperare, con Ineos è un po’ più difficile. Però visto l’andamento odierno, qualche dubbio ai britannici sarà venuto, quindi per loro le partenze saranno più delicate, perché sanno che si giocano molto. Comunque ormai le partenze sono diverse rispetto al 2021 perché ad Auckland solo Luna Rossa aveva il doppio timoniere. Adesso ce l’hanno tutti e quindi le partenze sono diventate quasi standard.

LUNA ROSSA SI CONFERMA UNA BARCA COMPLETA

L’onda è una cosa con cui Luna Rossa si trova assolutamente a suo agio, anche per le caratteristiche dell’equipaggio. Va bene veramente in tutte le condizioni di vento. È la barca più completa di tutte e loro di questo ne sono coscienti: sanno che possono vincere che ci sia poco o tanto vento.

I PROGRESSI DI LUNA ROSSA

Con poco vento sembra che Luna Rossa vada molto bene sui 10-12 nodi. Ineos non ha dato la sensazione di essere così migliorata rispetto alla semifinale, Luna Rossa invece mi è sembrata molto migliorata. Ha fatto più progressi rispetto ai britannici. L’impressione è che Luna Rossa sia più veloce con le condizioni di oggi, poi vedremo con poco vento. Però non deve esserci troppo poco vento, perché poi lì conta anche la fortuna.

LA VELOCITÀ MEDIA DELLE BARCHE

Questi sono i dati che contano. Luna Rossa è stata quasi 2 nodi più veloce nella prima regata, mentre ha ottenuto sostanzialmente la stessa VGM di Ineos nella seconda. È la dimostrazione che Luna Rossa è cresciuta, mentre Ineos è rimasta quella che era.

CHI HA IL MORALE PIÙ ALTO DOPO QUESTO 1-1?

Luna Rossa ha il morale più alto anche grazie alla vittoria dei ragazzini.

IL DOMINIO NELLA YOUTH AMERICA’S CUP

Hanno fatto qualcosa di straordinario. È vero che gli americani hanno preso una penalità in partenza, però i nostri non si sono adagiati e hanno regatato egregiamente. Erano superiori e lo hanno dimostrato. Queste vittorie sono importanti. Se Luna Rossa non riuscisse a vincere la Coppa America e decidesse di farsi da parte, questi giovani potrebbero spingere altri imprenditori ad investire.