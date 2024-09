Karate, Carola Casale terza nella prima giornata di Serie A a Salisburgo

È ufficialmente andata in archivio la prima giornata del fine settimana dedicato alla tappa di Salisburgo (Austria) della Serie A di karate 2024. Il programma del venerdì sul tatami austriaco prevedeva le gare di kata maschile e femminile, e quelle massime del kumitè con i +68 kg femminile ed i +84 kg maschili.

La giornata non ha riservato successi particolari per i nostri portacolori. Solamente Carola Casale (Centro Sportivo Esercito) è riuscita a salire sul podio. Dopo un percorso di primo livello con 3 vittorie consecutive, l’azzurra è stata sconfitta ai quarti di finale e ha interrotto il suo sogno di puntare alla finale per la medaglia d’oro.

A questo punto Carola Casale si è rimboccata le maniche per i ripescaggi, nei quali ha avuto la meglio della spagnola Sabrina Savoy Medero e poi, nella finale per la medaglia di bronzo, ha piegato la brasiliana Nicole Mota con il risultato di 40.90 a 30.90.

Qual è il programma della giornata di domani? La tappa di Salisburgo della Serie A continuerà con le eliminatorie e le finali di kata a squadre e di kumite -50kgF, -55kgF, -60kgM e -67kgM.