Judo, Valerio Accogli è oro nei -66 kg negli Europei giovanili. Tris di medaglie per l’Italia

Calato il sipario sulla prima giornata di incontri degli Europei giovanili di judo sui tatami di Tallinn (Estonia). Nella rassegna contentale riservata alle categorie delle nuove promesse, l’Italia ha concluso con tre medaglie all’atto il day-1.

Nei -66 kg si è assistito, infatti, a una Finale per l’oro tutta italiana in cui a trionfare è stato Valerio Accogli nei confronti di Alessio De Luca, mentre il bronzo è stato conquistato da Michela Terranova nei -57 kg donne. A completamente di ciò ci sono stati anche i quinti posti di Sofia Mazzola nei -48 kg e di Micaela Sciacovelli nei -52 kg femminili.

Alla fine della fiera, quindi, sui dieci azzurri che hanno gareggiato in questa prima giornata (Sofia Mazzola e Rebecca Valeriani-48 kg, Ilaria Finestrone e Micaela Sciacovelli-52 kg, Giulia Carna e Michela Terranova-57 kg, Vincenzo Manferlotti e Francesco Sampino-60 kg, Valerio Accogli e Alessio De Luca-66 kg), cinque hanno combattuto in un match che metteva in palio il podio.

Domani nel day-2 di gare sono attesi Fabrizio Esposito e Manuel Parlati (73 kg), Davide Esposito (81 kg), Sara Corbo (63 kg), Serena Ondei (70 kg).