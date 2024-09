Joao Fonseca rivela le sue ambizioni: “Voglio essere al livello di Alcaraz e di Sinner”

Talento e ambizione: sono questi gli ingredienti che animano un giocatore di cui sentiremo parlare. Il riferimento è al brasiliano Joao Fonseca, messosi in evidenza nel corso di questo 2024 e confermatosi splendida sorpresa nella settimana di Coppa Davis a Bologna. Il 18enne sudamericano ha fatto vedere le sue doti non comuni sul veloce indoor della Unipol Arena e le vittorie contro l’olandese Botic van de Zandschulp e il belga Raphaël Collignon hanno destato non poca impressione.

Si è visto un tennista dotato di un bagaglio di colpi completo, che con l’esperienza potrà ambire alle posizioni di vertice. Inoltre, pare che anche la base caratteriale sia piuttosto buona, tenuto conto di come in poco tempo sia riuscito a calarsi nella parte nonostante la pochissima esperienza.

Fonseca, a questo proposito, ha rivelato quali sono i suoi obiettivi in un’intervista rilasciata a CLAY: “Vedo la rivalità che hanno Alcaraz e Sinner ed è lì che voglio arrivare. A volte penso che dovrei puntare alla top-100 o alla top-50, ma no, voglio fissare i miei target su di loro. Voglio essere come loro. Voglio vincere Slam e altri grandi tornei“, le parole del sudamericano.

Di lui si parla già da tempo e in patria l’hanno definito il “Sinner brasiliano”, per il suo modo di colpire la palla. Le aspettative, quindi, sono molto alte: “Stiamo vivendo il presente con calma, riflettendo attentamente. Questa è una carriera a lungo termine e stiamo aspettando di prendere la strada giusta“, ha spiegato Fonseca. “So che c’è molta pressione che deriva dalle aspettative su di me. Mi vedono nei tornei, parlano di me, ma la pressione che mi piace è quella che possono sentire i miei avversari”, ha affermato con grande consapevolezza.

Sarà interessante quindi capire se il Brasile avrà trovato un giocatore in grado di prendere il testimone del grande Gustavo Kuerten, giocatore straordinario e capace di vincere il Roland Garros in tre circostanze.