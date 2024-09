Jasmine Paolini può diventare n.4 entro fine anno? L’assenza di Rybakina crea l’occasione, ma occhio a Gauff

Ultima partite di stagione per le ragazze del circuito WTA e necessario stringere i denti per provare a sfruttare al meglio quanto è rimasto nel serbatoio. Un’annata lunga e complicata, in cui ci sono state anche le Olimpiadi di Parigi da affrontare, a complicare non poco il programma delle giocatrici.

Una classifica mondiale in cui troneggia Iga Swiatek, che però non sta vivendo un periodo di grande splendore. Dopo aver perso nei quarti di finale degli US Open, la polacca ha deciso di saltare i tornei di Seoul e di Pechino per problemi personali. Ecco che la bielorussa Aryna Sabalenka potrebbe insidiare il suo trono. Per quanto riguarda i colori azzurri, Jasmine Paolini vede sempre più vicino il raggiungimento delle WTA Finals e nello stesso tempo potrebbe avere delle chance per chiudere la stagione da n.4 del mondo.

Questo perché la kazaka Elena Rybakina ha annunciato quest’oggi che non scenderà in campo nel 2024, dando appuntamento a tutti in Australia nel 2025. Il n.4 del ranking difende 890 punti nella classifica mondiale e non potrà fare nulla per compensare questa scadenza. Paolini, attualmente n.5, ha 545 punti da gestire e, facendo bene quest’ultima parte d’annata, potrebbe pensare di fare un ulteriore step.

Chiaramente bisognerà guardarsi anche alle spalle e il pensiero va soprattutto a Coco Gauff (n.6 WTA), che però anche lei sta facendo tanta fatica in queste ultime settimane e le eliminazioni al secondo turno di Cincinnati e agli ottavi degli US Open, tornei che aveva vinto l’anno scorso, parlano chiaro. Inoltre, Coco deve difendere 1140 punti, pertanto la toscana potrebbe avere ambizioni concrete.

RANKING WTA

Lunedì 16 settembre 2024

1. Iga Swiatek 10885

2. Aryna Sabalenka 8716

3. Jessica Pegula 6220

4. Elena Rybakina 5871

5. Jasmine Paolini 5398

6. Coco Gauff 4983

7. Qinwen Zheng 3980

8. Emma Navarro 3705

9. Maria Sakkari 3416

10. Danielle Collins 3178

SCADENZE JASMINE PAOLINI

23 settembre – 60 punti (WTA1000 Guadalajara)

7 ottobre – 120 punti (WTA1000 Pechino)

14 ottobre – 185 punti (WTA500 Zhengzhou)

21 ottobre – 180 punti (WTA250 Monastir)

Totale – 545 punti

SCADENZE ELENA RYBAKINA

7 ottobre – 390 punti (WTA1000 Pechino)

21 ottobre – 500 punti (WTA Finals a Cancun)

Totale – 890 punti

SCADENZE COCO GAUFF

7 ottobre – 390 punti (WTA1000 Pechino)

21 ottobre – 750 punti (WTA Finals a Cancun)

Totale – 1140 punti