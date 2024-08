Paolini vola agli ottavi degli US Open: “Ho fatto un buon match, sono stata paziente nella costruzione del punto”

Jasmine Paolini continua a macinare vittorie negli Slam e raggiunge gli ottavi di finale anche agli US Open 2024. Sul cemento di Flushing Meadows, la numero 5 al mondo ha sconfitto in due set la kazaka Yulia Putintseva per 6-3 6-4, confermando il suo ottimo feeling con i Major in questa stagione (doppia finale a Parigi e Wimbledon, ottavi a Melbourne). Al prossimo turno se la vedrà con la ceca Karolina Muchova.

“È stato un match complicato. Non è mai facile giocare contro di lei, tornano indietro tante palle insidiose e si muove bene. È una ragazza molto intelligente in campo, quindi credo di aver fatto un buon match e di essere stata abbastanza paziente nel costruirmi bene il gioco, senza avere troppa fretta. C’era da mantenere la calma e costruirsi bene il punto“, le sensazioni dell’azzurra a fine partita.

“Quest’anno sono riuscita a giocare bene negli Slam e sono molto contenta. Anche in questo Major non avevo mai passato più di un turno, quindi non era facile, però sono arrivata qui con tante partite alle spalle e ho cercato di tenere basse le aspettative, perché comunque il tabellone era tosto. In ogni match bisogna scendere in campo lucidi mentalmente e dare il meglio“, ha aggiunto Paolini ai microfoni di SuperTennis.