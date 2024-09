Sinner evita l’argomento WADA: “Non ero al 100%, ne sono uscito. Fisicamente ho svoltato”

Jannik Sinner ha sconfitto Roman Safiullin in tre set e si è qualificato ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano si è imposto in rimonta sul rognoso russo, vincendo con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-3 e infilando così il tredicesimo successo consecutivo, il 57mo di questa magnifica stagione condita dai trionfi agli Australian Open e agli US Open. Il numero 1 del mondo ha saputo recuperare dopo un primo parziale complicato, proprio come era riuscito a fare due giorni fa contro il cileno Nicolas Jarry, e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale cinese: tra un paio di giorni tornerà in campo per fronteggiare il ceco Jiri Lehecka.

Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico e punterà a raggiungere la semifinale, dove potrebbe materializzarsi un derby con Lorenzo Musetti, atteso prima dal padrone di casa Bu e poi dal vincente della sfida tra il russo Rublev e lo spagnolo Davidovich Fokina.

Jannik Sinner si è sciolto in una partita difficile, in un momento complicato dopo che la WADA ha comunicato di avere presentato ricorso per la positività al Clostebol riscontrata all’azzurro nel mese di marzo e da cui è stata assolto dall’Itia: dovrà ora essere bravo a mantenere la testa in campo e conservare la sua proverbiale solidità per superare anche questi mesi che si preannunciano molto complessi, soprattutto dal punto di vista mentale.

Il nostro portacolori ha analizzato la propria prestazione contro Safiullin nel corso dell’intervista concessa al termine dell’incontro: “La partita è stata difficile, lui è un giocatore incredibile e abbiamo sempre partite dure. Ci conosciamo un pochino di più, ha risposto bene e servito bene nei momenti importanti, io ho cercato di stare lì mentalmente. In giornate come queste, quando non ti senti al 100%, vuol dire tantissimo trovare un modo per uscire“.

A Jannik Sinner è stato chiesto qual è l’aspetto che ha contribuito maggiormente a raggiungere gli eccezionali risultati conseguiti negli ultimi dodici mesi e il tennista italiano non ha avuto dubbi nel rispondere, soffermandosi in particolar modo sulla propria condizione fisica: “Fisicamente sto facendo passi in avanti e quando ti senti bene dal punto di vista fisico puoi avere la libertà di cambiare un paio di cose in campo quando le cose non vanno bene“.