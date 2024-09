Italia-Scozia oggi rugby femminile: orario, programma, tv, streaming, formazioni

Prende il via questo weekend la nuova edizione della WXV, il torneo internazionale di rugby femminile che vede al via, nel gruppo 2, l’Italia. E le azzurre di coach Raineri esordiranno domani pomeriggio in Sudafrica contro la Scozia.

Tanta curiosità per quello che succederà in prima linea. Nanni Raineri lancia dal primo minuto Emanuela Stecca (pilone sinistro) e Laura Gurioli (tallonatrice) accanto alla confermata Sara Seye: uno schieramento inedito che si troverà di fronte un pacchetto di mischia invece molto esperto. Raineri conferma, invece, quasi tutto il reparto trequarti che ha battuto il Giappone, sostituendo Madia con Stevanin e rilanciando dal primo minuto Sara Mannini, al primo cap contro le nipponiche.

La WXV 2024, con Italia-Scozia che prenderà il via alle ore 15.00, non prevede una copertura tv in Italia, mentre l’intera manifestazione – compresi i match delle azzurre- saranno visibili in streaming su RugbyPass TV.

WXV 2024 – ITALIA-SCOZIA

Sabato 28 settembre

Ore 15:00 Italia-Scozia

PROGRAMMA WXV 2024 – ITALIA-SCOZIA : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming: RugbyPass TV

ITALIA-SCOZIA – LE FORMAZIONI

Italia: 15 Vittoria Ostuni Minuzzi, 14 Aura Muzzo, 13 Sara Mannini, 12 Beatrice Rigoni, 11 Francesca Granzotto, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano, 7 Beatrice Veronese, 6 Ilaria Arrighetti, 5 Giordana Duca, 4 Sara Tounesi, 3 Sara Seye, 2 Laura Gurioli, 1 Emanuela Stecca

A disposizione: 16 Vittoria Vecchini, 17 Gaia Maris, 18 Vittoria Zanette, 19 Alessandra Frangipani, 20 Francesca Sgorbini, 21 Sofia Catellani, 22 Michela Sillari, 23 Beatrice Capomaggi

Scozia: 15 Chloe Rollie, 14. Coreen Grant, 13 Emma Orr, 12 Meryl Smith, 11 Francesca McGhie, 10 Helen Nelson, 9 Caity Mattinson, 8. Evie Gallagher, Rachel McLachlan, 6 Rachel Malcom ©, 5 Sarah Bonar, 4 Fi McIntosh, 3 Christine Belisle, 2 Lana Skeldon, 1 Anne Young

A disposizione: 16 Elis Martin, 17 Lisa Cockburn, 18 Elliann Clarke, 19 Louise McMillan, 20 Alex Stewart, 21. Leia Brebner-Holden, 22 Lisa Thomson, 23. Lucia Scott