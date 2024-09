Italia-Brasile, Coppa Davis 2024: programma, orari, tv, giocatori convocati

Mercoledì 11 settembre ci sarà l’esordio dell’Italia nella prima fase a gironi della Coppa Davis 2024 di tennis: a Bologna gli azzurri, campioni in carica, ospiteranno il Gruppo A, e le prime due classificate si qualificheranno ai quarti. I ragazzi di capitan Filippo Volandri giocheranno alle ore 15.00 contro il Brasile.

La formazione azzurra sarà composta da Matteo Berrettini, Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, mentre il Brasile di Jaime Oncins sarà privo di Thiago Seyboth Wild e sarà al via con Thiago Monteiro, Felipe Meligeni Alves, Joao Fonseca, Rafael Matos e Marcelo Melo.

I match dell’Italia saranno fruibili in tv su Rai 2 HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre gli altri incontri del girone dell’Italia saranno visibili su Rai Sport HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis. Tutti i match del girone dell’Italia saranno disponibili in streaming su Rai Play, Sky Go e Now, tutti gli altri incontri su SuperTenniX.

CALENDARIO FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024

Bologna (Italia) – Gruppo A

Mercoledì 11 settembre 15.00 Italia – Brasile – Rai 2 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Matteo Arnaldi

Flavio Cobolli

Matteo Berrettini

Andrea Vavassori

Simone Bolelli

Capitano

Filippo Volandri

I CONVOCATI DEL BRASILE

Thiago Monteiro

Felipe Meligeni Alves

Joao Fonseca

Rafael Matos

Marcelo Melo

Capitano

Jaime Oncins

PROGRAMMA FASE A GIRONI FINALI COPPA DAVIS 2024: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta Live testuale: OA Sport.