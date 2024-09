Italia-Belgio, Coppa Davis 2024: programma, orari, tv, giocatori convocati

Quello tra Italia e Belgio sarà il secondo confronto del girone di qualificazione dell’attuale format di Coppa Davis, che nell’attuale modo di essere è al suo terzo anno (e quinto totale dalla riforma di Orlando). Si giocherà di venerdì all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

L’Italia, com’è noto, ha cambiato formazione per tre elementi su cinque quasi alla fine degli US Open: per motivi differenti, ma tutti ragionevoli, fuori Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, dentro Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli e Matteo Berrettini. Confermati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che formeranno il doppio in maniera indiscutibile. Per quel che riguarda il Belgio, invece, è ancora da scoprire chi sarà accanto a Zizou Bergs, Sander Gillé e Joran Vliegen, perché Steve Darcis ha deciso di partire con sei uomini per decidere poi sugli altri due singolaristi, sempre entro il termine delle 24 ore prima del match d’apertura.

Il confronto tra Italia e Belgio partirà alle ore 15:00 di venerdì 13 settembre. Sarà visibile in diretta tv gratis e in chiaro su Rai2 (fino alle 19:40, orario nel quale si passerà su RaiSport) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203), nonché in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e SuperTenniX. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO, COPPA DAVIS 2024

Venerdì 13 settembre

Italia-Belgio

Ore 15:00 Primo singolare

A seguire secondo singolare

A seguire doppio

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO, COPPA DAVIS 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 (dalle 19:40 RaiSport), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, SuperTenniX

Diretta Live testuale: OA Sport

I CONVOCATI

ITALIA: Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Andrea Vavassori. Capitano non giocatore: Filippo Volandri

BELGIO: Zizou Bergs, Sander Gillé, Joran Vliegen e uno tra Joris de Loore, Raphael Collignon e Alexander Blockx. Capitano non giocatore: Steve Darcis