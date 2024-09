Italia-Angola oggi, quarti Mondiali hockey pista: programma, orario, tv, streaming

I Mondiali 2024 di hockey su pista, in corso di svolgimento a Novara, entrano sempre più nel vivo. Ora si fa sul serio: è il momento dei quarti di finale, è il momento della fase ad eliminazione diretta.

Per l’Italia di Alessandro Bertolucci, che nel girone eliminatorio ha ottenuto due successi (contro Cile e Francia) e ha raccolto una sconfitta (di misura, contro la Spagna), c’è in dote un avversario da non sottovalutare: quell’Angola che, per tecnica e formazione, è vista da molti come un “piccolo Portogallo”.

Un match che mette in palio il passaggio fra le migliori quattro della competizione iridata e che porrebbe la vincente del duello fra azzurri e angolani presumibilmente contro la favoritissima Argentina, che invece sarà impegnata contro un’abbordabilissima Andorra.

L’incontro valido per i quarti di finale dei Mondiali 2024 di hockey pista fra Italia e Angola sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e FISR TV, infine la diretta live testuale sarà assicurata da OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-ANGOLA MONDIALI HOCKEY PISTA

Venerdì 20 settembre

Quarti di finale Mondiali – Novara (Italia)

PROGRAMMA ITALIA-ANGOLA MONDIALI HOCKEY PISTA 2024: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

