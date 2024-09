Ineos travolge Alinghi: altra regata fantasma, 4-0 e ipoteca sulla finale di Louis Vuitton Cup

Non c’è storia tra INEOS Britannia e Alinghi: la semifinale della Louis Vuitton Cup è ufficialmente a senso unico, i britannici conducono con un perentorio 4-0 e ora sono a un solo successo dalla qualificazione all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti. Ben Ainslie e compagni sono a un passo dal chiudere la serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque), domani pomeriggio avranno già due occasioni per sbrigare definitivamente la pratica nelle acque di Barcellona.

La gara-4 si è disputata con un vento di 17-18 nodi, ma nei fatti è durata pochi secondi: gli svizzeri sono stati più bravi in partenza e sono scattati leggermente davanti agli avversari, ma il Challenger of Record era più veloce fin da subito e ha prontamente preso il comando delle operazioni. Gli elvetici hanno resistito per qualche secondo e poi hanno dovuto alzare bandiera bianca: troppa differenza tra i due scafi, troppo divario tra i due sodalizi che viaggiano su livelli differenti. Altra regata fantasma e vittoria con un margine di un chilometro: al traguardo il distacco tra le due barche è di addirittura 48 secondi.

INEOS Britannia è sicuramente cresciuta molto tra la parte finale del round robin e la semifinale, ma la sensazione è che Alinghi non sia davvero all’altezza della situazione in questo momento. L’equipaggio guidato da Ben Ainslie ha dunque ipotecato il biglietto per la finale della Louis Vuitton Cup, dove dovrebbe trovare Luna Rossa, in vantaggio per 4-0 su American Magic: potrebbe palesarsi una rivincita della finale della Prada Cup di tre anni fa, in palio la possibilità di fronteggiare Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup.