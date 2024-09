Ineos batte Alinghi dopo aver rischiato un terribile incidente: 3-0 nella semifinale di Louis Vuitton Cup

INEOS Britannia ha sbrigato la pratica Alinghi in una gara-3 a senso unico e si è così portata sul 3-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup: dopo le due nitide affermazioni ottenute ieri pomeriggio, Ben Ainslie e compagni si sono ripetuti contro gli svizzeri e hanno così rafforzato il proprio vantaggio nella serie al meglio delle nove regate (chi ne vince cinque si qualifica all’atto conclusivo del torneo degli sfidanti).

Il testa a testa non ha nei fatti avuto luogo nelle acque di Barcellona, visto che tutto si è deciso in fase di pre-partenza: l’equipaggio elvetico si è infatti reso protagonista di una bruttissima manovra per evitare un incidente tra le due barche, ha sbandato pesantemente e ha spanciato, la parte destra dello scafo è finita brutalmente in mare e la caduta dai foil è stata inevitabile.

Alinghi ha impiegato diverso tempo per rimettersi in volo, mentre INEOS Britannia è partita a razzo e ha potuto dilagare guadagnando un chilometro di vantaggio prima che gli svizzeri tornassero sui foil. I britannici hanno potuto passeggiare per sei lati sotto un vento che soffiava a 14 nodi, hanno semplicemente dovuto controllare la situazione e hanno tagliato il traguardo con più di due minuti di vantaggio, in quella che è stata quasi una regata fantasma.

Impossibile trarre indicazioni tecniche e tattiche, più tardi si disputerà la gara-4 e INEOS inseguirà la quarta affermazione consecutiva per avvicinarsi all’atto conclusivo della Louis Vuitton Cup: al momento non c’è davvero storia tra i due consorzi, il divario è decisamente ampio e non sembra essere ricucibile. Nell’altra semifinale Luna Rossa conduce per 3-0 su American Magic, tra pochi minuti si disputerà la quarta sfida.