IndyCar, ufficiale il ‘Charter System’ per dal 2025

Inizia una nuova era della NTT IndyCar Series con l’introduzione dei ‘Charter System‘. Tutti i proprietari dei team hanno firmato uno storico accordo che entrerà in vigore sin da subito e che varrà per tutti gli appuntamenti ad eccezione della 500 Miglia di Indianapolis.

I 25 Charters, gestiti da Penske Entertainment, riceveranno ciascuna una parte degli introiti. Avranno la possibilità di correre a tutti gli appuntamenti del campionato ad eccezione di quello più importante che come consuetudine accoglie 33 auto che devono regolarmente qualificarsi.

Il sistema, attuato anche in NASCAR, esclude per il momento PREMA, nuova squadra al via in vista della prossima stagione. Saranno 27 in ogni caso i posti per ogni singolo atto del campionato ad eccezione ovviamente della Indy500 che come già detto avrà 33 unità al via.

Il team tricolore dovrà quindi guadagnarsi un posto tra le altre entry che non rientrano tra i ‘Charter’. Attualmente resta da annunciare un secondo pilota per la nota compagine veneta che recentemente ha presentato il britannico Callum Illott.

CHARTER CONFERMATI NTT INDYCAR SERIES 2025

A.J. Foyt Enterprises 2

Andretti Global 3

Arrow McLaren 3

Chip Ganassi Racing 3

Dale Coyne Racing 2

Ed Carpenter Racing 2

Juncos Hollinger Racing 2

Meyer Shank Racing 2

Rahal Letterman Lanigan Racing 3

Team Penske 3