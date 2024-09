Il tabellone di Musetti a Shanghai. Spicchio di bombardieri con Khachanov e Zverev

Lorenzo Musetti tornerà in campo a Shanghai, dopo la brutta sconfitta a Pechino contro il cinese Bu. Una prestazione sottotono per il toscano negli ottavi di finale dell’ATP500. Non si sa il dolore patito all’avambraccio destro abbia condizionato il tennis del carrarino, ma di sicuro non è stata sfruttata una chance in uno spicchio di tabellone favorevole.

Testa di serie n.15 in questo evento, Musetti inizierà dal secondo turno, affrontando uno tra il belga David Goffin e l’australiano James Duckworth. Sulla carta, una partita che un Musetti centrato deve far sua prima di giocare molto probabilmente contro il russo Karen Khachanov. In questo caso, il livello di difficoltà si alza per le qualità dell’avversario, molto adatto al cemento outdoor.

Negli ottavi l’asticella sale ancora di più perché Lorenzo potrebbe andare in rotta di collisione con il tedesco Alexander Zverev (n.2 del mondo) e molto adatto all’hard. Tuttavia, le condizioni del teutonico non sono delle migliori, visto che nei giorni precedenti Sascha ha rivelato di aver avuto a che fare con una polmonite. Per cui, bisognerà prestare attenzione alle prestazioni del nativo di Amburgo. In alternativa, l’australiano Jordan Thompson potrebbe essere il rivale di Musetti.

Nei quarti di finale i nomi sono quelli di Novak Djokovic, Taylor Fritz e di Holger Rune e si comprende bene quali siano le difficoltà. Da capire quale sarà la versione di Nole in Cina e soprattutto le sue motivazioni. Fritz e Rune sono giocatori, comunque, molto pericolosi e abili su questa superficie. In semifinale l’altro russo Andrey Rublev, finalista in questo torneo l’anno passato, è l’avversario più accreditato, prima dell’atto conclusivo con uno tra Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

TABELLONE ATP SHANGHAI 2024 LORENZO MUSETTI

Primo turno: Bye

Secondo turno: David Goffin / James Duckworth

Terzo turno: Karen Khachanov [24]

Ottavi di finale: Alexander Zverev [2] / Jordan Thompson [26]

Quarti di finale: Novak Djokovic [4] / Taylor Fritz [7] / Holger Rune [12]

Semifinale: Andrey Rublev [6] / Grigor Dimitrov [9]

Finale: Jannik Sinner [1] / Carlos Alcaraz [3] / Daniil Medvedev [5]