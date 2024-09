Il paradosso del ranking ATP: aggiornato con i tornei ancora in corso…

Situazione perlomeno paradossale nel ranking ATP, ma figlia di una calendarizzazione che vede i tornei cinesi comportarsi in modo “strano” fino al Masters 1000 di Shanghai: a parte quest’ultimo, infatti, si chiuderanno di martedì. L’associazione professionistica ha risolto in questo modo: assegnazione dei punti pieni per il livello dai Challenger in giù, mentre per gli ATP di Chengdu e Hangzhou chi ha finito i tornei ha i punti pieni, altrimenti (come Lorenzo Musetti) fino al raggiungimento delle semifinali, con il resto in aggiunta lunedì prossimo.

In questa situazione, comincia la sedicesima settimana da numero 1 di Jannik Sinner, che raggiunge Daniil Medvedev in questa particolare graduatoria ed è prossimo a superare Mats Wilander, a quota 20 (tutte nel suo annus mirabilis, il 1988). All’atto pratico, siccome i top ten hanno puntato tutto su Tokyo, Pechino e Shanghai, per loro variazioni minimali.

RANKING ATP TOP 10

Lunedì 26 agosto

1. Jannik Sinner 11180

2. Alexander Zverev 6875

3. Carlos Alcaraz 6690

4. Novak Djokovic 5560

5. Daniil Medvedev 5475

6. Andrey Rublev 4645

7. Taylor Fritz 4060

8. Hubert Hurkacz 4060

9. Casper Ruud 4010

10. Grigor Dimitrov 3920

Non cambia moltissimo nella parte italiana del ranking, se si eccettua la parte in zona top 200. Da qui, infatti, escono sia Giulio Zeppieri, che dovrà rimanere fermo fino all’inizio del 2025 per infortunio, che Andrea Pellegrino, cui sono scaduti i punti della finale vinta lo scorso anno al Challenger di Bad Waltersdorf. Per incontrare variazioni significative bisogna andare molto indietro (Alessandro Pecci +75, ora 453 dopo aver vinto l’ITF di Pozzuoli, e Federico Cinà +177, ora 747 dopo la semifinale a Satu Mare).

ITALIANI IN TOP 200

18. Lorenzo Musetti 2355

32. Flavio Cobolli 1482

33. Matteo Arnaldi 1390

41. Luciano Darderi 1265

45. Matteo Berrettini 1165 (-2)

50. Lorenzo Sonego 1081

80. Fabio Fognini 691 (-1)

88. Luca Nardi 647 (-1)

103. Mattia Bellucci 554 (+5)

109. Francesco Passaro 527 (-2)

149. Stefano Napolitano 394 (-4)

155. Matteo Gigante 380

199. Stefano Travaglia 291 (-3)