Il bicchiere mezzo pieno di Bagnaia: “Podio positivo, ma bisogna capire cosa sta succedendo con le partenze”

Una domenica non semplice per Francesco Bagnaia. Il due-volte campione del mondo, infatti, ha vissuto una gara in rimonta, dopo una partenza complicata e una moto che ha dato risposte importanti solo in selezionati momenti del Gran Premio dell’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2024.

Sul tracciato di Mandalika il successo è andato a Jorge Martin con 1.4 su Pedro Acosta, mentre al terzo posto troviamo Pecco Bagnaia a 5.5. Quarta posizione per Franco Morbidelli a 6.5, quinta per Marco Bezzecchi a 6.7, sesto Maverick Vinales a 11.3, settimo Fabio Quartararo a 13.2, ottavo Brad Binder a 14.8, quindi nono Johann Zarco a 15.1 con Raul Fernandez che chiude la top10 a 21.0.

Al termine della gara il portacolori del team Ducati Factory ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Una gara davvero molto difficile! Ho sofferto tanto in partenza perchè ho perso diverse posizioni. Ancora una volta al via ho ‘spinnato’. Dobbiamo capire cosa ci succede perchè siamo arrivati alla quinta partenza di fila in cui fatichiamo per quel motivo. Dobbiamo migliorare in questo aspetto che, nella MotoGP attuale, è fondamentale”.

Bagnaia, che ora si ritrova a -21 punti in classifica generale, prosegue nella sua analisi: “Dopo quel momento ho fatto fatica a trovare ritmo e ho sofferto parecchi giri alle spalle di Morbidelli e Bezzecchi. Per passarli mi è occorso parecchio tempo, poi dopo il sorpasso ho provato ancora a spingere, ma ormai era troppo tardi”.

Primi giri nel quali Pecco ha faticato a portare in temperature le gomme, come spiega a conclusione del suo intervento: “La nostra moto ci mette un po’ di giri in più a portare in temperatura a differenza della GP23, specialmente se partiamo un po’ dietro. Se invece sei davanti, allora puoi compensare con frenata e ingresso“.