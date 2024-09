I precedenti di Luna Rossa nelle finali di Louis Vuitton Cup. Due volte l’approdo in America’s Cup

Ultimi due giorni di attesa a Barcellona verso la sfida stellare tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia valevole per la Finale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. Il confronto prenderà il via giovedì 26 settembre e si disputerà al meglio delle 13 regate.

Si tratta della quinta partecipazione all’ultimo atto della Challenger Selection Series per il sodalizio italiano del patron Patrizio Bertelli, che ha un record del 50% (2 vittorie e 2 sconfitte) nei quattro precedenti. Al debutto assoluto nella manifestazione, Luna Rossa ha compiuto un’impresa in Nuova Zelanda nel 2000 battendo AmericaOne per 5-4 nella finale di Louis Vuitton Cup prima di cedere ai Kiwi (5-0) nella sfida che metteva in palio la Vecchia Brocca.

Silver Bullet è poi tornata a disputare il match decisivo nel torneo di selezione dei Challenger a Valencia 2007 e a San Francisco 2013, perdendo in entrambi i casi contro New Zealand con risultati molto pesanti (5-0 e 7-1). Il quarto tentativo risale invece al 2021, con il trionfo nella Prada Cup a Auckland imponendosi sui britannici di Ineos (7-1) per poi arrendersi ancora una volta a cospetto dei padroni di casa neozelandesi in America’s Cup.