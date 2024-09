Hockey pista, Mondiali Novara 2024: l’Italia vuole un posto al sole nel torneo iridato casalingo

Allacciate le cinture: si parte. Il 46esimo Mondiale di hockey su pista è pronto a partire, nella doppia cornice del Pala Igor e del Pala Dal Lago di Novara, la città piemontese che diventerà capitale hockeystica planetaria in questi giorni.

L’Italia di Alessandro Bertolucci cerca il colpo grosso fra le mura amiche. Gli azzurri, che negli ultimi grandi tornei internazionali hanno sempre dimostrato di poter lottare alla pari con le potenze globali della disciplina, vanno a caccia di qualcosa di storico.

Argentina, Spagna, Portogallo e, leggermente più indietro, la Francia: queste le squadre da tenere d’occhio per Cocco e compagni, in un torneo che si preannuncia sin da subito dal livello molto elevato e dove saranno i minimi dettagli a fare la differenza.

Step by step: il primo obiettivo, nella pool con Spagna, Cile e Francia sarà quello di avanzare e presentarsi ai quarti di finale con un’identità solida e uno stile di gioco proficuo. Per poi da lì, giocarsi il tutto per tutto contando sull’inventiva di Verona, Cocco e Compagno e il killer instinct di Malagoli e Ipinazar, senza trascurare la fase difensiva.

Un mix di elementi, fra cui ovviamente anche il carattere, che dovranno portare l’Italia fra le grandi: un podio iridato infatti manca dal 2001, mentre la vittoria mondiale addirittura dal 1997.