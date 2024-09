Hockey pista, Mondiali 2024: il calendario, gli orari e le location delle gare maschili e femminili

I Mondiali di hockey pista, in programma a Novara, all’interno dei World Roller Games 2024 che si terranno in Italia in queste settimane, sono quasi pronti a partire.

Dopo l’effettuazione dei sorteggi che hanno definito i gruppi iridati dei tornei maschili e femminili, sono stati resi noti anche i calendari e le varie location di gioco.

Mondiale Maschile

Nella prima fase, l’Italia farà parte del Gruppo B, insieme a Spagna, Francia e Cile. Gli Azzurri di Alessandro Bertolucci saranno di scena sempre al Pala Igor e sempre alle 21.

Senior Men World Championship

Gruppo A: Argentina, Portogallo, Angola, U.S.A.

Gruppo B: Spagna, ITALIA, Francia, Cile

1a giornata – Pala Igor – Lunedì 16/9/2024 ore 21:00 – ITALIA-Cile

2a giornata – Pala Igor – Martedì 17/9/2024 ore 21:00 – Francia-ITALIA

3a giornata – Pala Igor – Mercoledì 18/9/2024 ore 21:00- Spagna-ITALIA

Pala Igor – Da Venerdì 20/9 Quarti di Finale, 21/9 Semifinali, 22/9 Finali

Mondiale Femminile

Nella prima fase, l’Italia farà parte del Gruppo B, insieme a Spagna, Cile e Inghilterra. Le azzurre di Massimo Giudice saranno sempre di scena alle 19 in quel del Pala Dal Lago.

Senior Women World Championship

Gruppo A: Argentina, Portogallo, Francia, Colombia

Gruppo B: Spagna, ITALIA, Cile, Inghilterra

1a giornata – Pala Dal Lago – Lunedì 16/9/2024 ore 19:00 – ITALIA-Inghilterra

2a giornata – Pala Dal Lago – Martedì 17/9/2024 ore 19:00 – Cile-ITALIA

3a giornata – Pala Dal Lago – Mercoledì 18/9/2024 ore 19:00 – Spagna-ITALIA

Pala Igor – Da Giovedì 19/9 Quarti di Finale, 20/9 Semifinali, 21/9 Finali