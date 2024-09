Hockey ghiaccio: Bolzano firma la quarta vittoria consecutiva in ICE League. Male le altre italiane

Bolzano forza quattro. La squadra di altoatesina ha messo a referto la quarta vittoria consecutiva nel Campionato ICE League 2024-2025 di hockey su ghiaccio, regolando Vienna in trasferta per 0-2 e viaggiando a punteggio pieno al comando della classifica, seguita solo dal Graz.

Un match come sempre di grande controllo quello delle fosxes, passate in vantaggio al 14:17 del secondo periodo, sfruttando una rete di Bradley servita da un assist di Heleweka. Nel terzo tempo ci ha pensato invece Mantenuto a firmare il raddoppio al 7:12, portando così il risultato di 0-2.

Sconfitta invece per Valpusteria, costretta a cedere il passo in casa dell’HK Olimpija per 2-1 in una disputa risoltasi solo negli ultimi trenta minuti: Al 1:29 Tomazevic apre le marcature, preludio del 2-0 timbrato da Bicevkis (3:36). Al 14:12 Martinger cerca di riaprire i giochi, ma i lupi non riusciranno a ripristinare gli equilibri prima della sirena finale.

Terzo K.O consecutivo infine per Asiago, caduto in casa dell’Innsbruck ai rigori dopo aver chiuso il tempo regolamentare per 2-2. Convincente nelle prime battute la prestazione dei veneti, in vantaggio con Gennaro dopo quarantadue secondi e bravi a prendere il largo con Porco all’1:48 del secondo periodo. Gli austriaci accorciano poi le distanze al 14:54 con Grasso, autore della rete del pareggio siglata all’8.36 del terzo tempo su situazione di power-play.

L’ICE League tornerà il prossimo 2 ottobre