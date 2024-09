GP Montreal 2024 oggi: orari, percorso, programma, tv, favoriti

Nuovo appuntamento ciclistico in Canada, che funge da preparazione per il Mondiale di Zurigo. Il GP di Montreal promette di regalare parecchie emozioni con il suo percorso senza praticamente un metro di pianura, assai simile ad una delle grandi classiche fiamminghe.

PERCORSO

Gara dura con 4500 metri di dislivello, con i corridori che affronteranno diciassette giri di un circuito di 12,3 chilometri. Sono quattro le salite da affrontare in questo tracciato, la Côte Camillien-Houde (1,8 km all’8%), la Côte de Polytechnique (780 m al 6%, max. 11%), lo strappo di Pagnuelo (534 m al 7,5%) e la salita di Avenue du Parc (560 metri al 4%). Come sempre, la gara si rivela essere favvero dura.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Rivedremo in azione Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), tornato alle corse due giorni fa in Quebec con il settimo posto. Il percorso sembra abbastanza duro per lui, che potrà contare anche su Juan Ayuso. Maxim Van Gils (Lotto-Dstny) potrebbe dire la sua in un percorso del genere, così come Matteo Jorgenson (Visma – Lease a Bike), Ben Healy (EF Education-Easypost) e Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe); in casa Italia può provarci invece Andrea Bagioli (Lidl-Trek), che entra nella sua stagione preferita.

ORARI

Orario di partenza: 16.15 (ora italiana)

Orario di arrivo: 21.45 circa (ora italiana)

GP MONTREAL, COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle 18.05

Diretta streaming: Discovery+, NOW, SkyGo, DAZN dalle 18.05