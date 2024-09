Golf: il Team International restituisce agli USA il 5-0 nei foursome e pareggia in President’s Cup

Se il 5-0 di ieri del Team USA, nella prima giornata di President’s Cup 2024, è apparso al di là anche delle più rosee aspettative a stelle e strisce, quanto accaduto oggi al Royal Montreal Golf Club rasenta l’incredibile, anzi forse lo supera ampiamente. Il Team International restituisce completamente il divario e pareggia, andando sul 5-5 e ridando un incredibile equilibrio alla competizione. Va da sé che una simile evenienza, nella trentennale storia dell’evento e con l’attuale format, non si era mai verificata.

Clamoroso il ribaltone effettuato quest’oggi dagli internazionali nei foursome, in cui sono capaci di mettere insieme una performance di elevatissima classe. Cominciano Hideki Matsuyama e Sungjae Im, che dominano Patrick Cantlay e Xander Schauffele: 7&6 per il duo nippocoreano. Allo stesso modo, poco dopo, la quota australo-canadese composta da Adam Scott e Taylor Pendrith s’impone di forza per 5&4 Sahith Theegala e Collin Morikawa.

Non finisce qui, perché è dal duo canadese composto da Corey Conners e Mackenzie Hughes che giunge il terzo punto in quota International. Un 6&5, il loro, di grande valore contro Wyndham Clark e Tony Finau.

Si arriva così agli ultimi due match ancora in corso, il terzo e il quinto per ordine di partenza. Nel terzo Christiaan Bezuidenhout e Jason Day, in quota Sudafrica e Australia, arrivano fino al 3 up della 12, poi Max Homa e Brian Harman provano invano a rimontare, ma rimane un 1 up di vantaggio ai due internazionali che basta per siglare il quarto punto. Ancor più lottato è l’ultimo confronto, molto spesso in parità fino al putt per il birdie di Byeong Hun An alla 12. Questo porta lui e Si Woo Kim a dare ulteriore credito all’accoppiata tutta sudcoreana: finiscono battuti Scottie Scheffler e Russell Henley, il 5-5 è assicurato. Domani doppia sessione: