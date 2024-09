Golf, David Lipsky al comando del Procore Championship dopo il round d’apertura

I golfisti del PGA Tour danno il via ad un nuovo intenso fine settimana di gara. Spazio infatti al Procore Championship (montepremi 6 milioni di dollari), evento nato nel 2007 e conosciuto in passato con i nomi di Fortinet Championship e Safeway Open. Al termine del primo round guida la classifica in solitaria David Lipsky. Per l’americano tornata da -7 (65) macchiata dall’unico bogey commesso alla buca 9.

Lipsky vanta una lunghezza di margine sul connazionale Patton Kizzire e sullo scozzese Martin Laird. Quarta posizione con lo score di -5 per gli statunitensi Mark Hubbard, Kevin Dougherty, Wilson Furr, Kevin Streelman e Joel Dahmen. Classifica ovviamente cortissima co ben 80 partecipanti che hanno ultimato il round d’esordio con punteggi al di sotto del par.

Sul percorso par 72 del Silverado Country Club di Napa (California, Stati Uniti d’America) completano la top ten in nona piazza con il punteggio di -4 gli australiani Min Woo Lee e Aaron Baddeley, il tedesco Matti Schmid, il canadese Ben Silverman, e gli americani J.B. Holmes, Neal Shipey, Charley Hoffman, Patrick Fishburn, Brandon Wu, Nick Watney, Robby Shelton, Andrew Putnam e Wesley Bryan.

22esimo posto con lo score di -3 per Sahith Theegala. Il campione in carica sigla un round altalenante, ma rimedia mettendo a segno tre birdie nelle ultime sei buche. Esordio da dimenticare per Maverick McNealy e Gary Woodland. I due americani sono nelle retrovie dopo il +3 d’apertura. Ritirato infine Erik Barnes a margine del +11 di giornata. Nel tardo pomeriggio italiano spazio al secondo round che ci porterà al consueto taglio del venerdì.