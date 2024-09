Giro di Toscana 2024, Clément Champoussin beffa Storer a Pontedera, sesto Pozzovivo

Bel colpo da parte di Clément Champoussin e per l’Arkéa – B&B Hotels: vittoria nella 96a edizione del Giro di Toscana – Memorial Alfredo Martini a Pontedera, in una corsa che si è decisa in una volata a due, nella quale il francese è riuscito ad avere la meglio dell’australiano Michael Storer. Terzo successo in carriera per il transalpino dopo una tappa alla Vuelta 2021 e una tappa al Giro di Norvegia dello scorso anno.

Nelle prime fasi della corsa si mettono in luce con un attacco sei fuggitivi: Johan Meens (Bingoal Wb), Owen Geleijn (TDT UNIBET), Pierre Latour (TotalEnergies) , Matteo Spreafico (MG K Vis), Andrea Sergiampietri (Team Technipes #inemiliaromagna), Lorenzo Ginestra (Work Service). Proprio quest’ultimo è più brillante di tutti gli altri e prende un margine di una trentina di secondi sul primo passaggio sul Monte Serra.

Cominciano quindi le mobilitazioni dal gruppo, con ben 11 corridori che provano a contrattaccare, tra cui Diego Ulissi, Esteban Chaves, Benjamin Thomas, Emanuel Buchmann, mentre non ci sono Champoussin e Storer. Sulla seconda scalata al Monte Serra si aggiungono anche questi due corridori, mentre tra gli altri c’è Domenico Pozzovivo.

Sulle ultime rampe del Monte Serra attaccano Champoussin e Storer e sarà l’attacco decisivo per questi due corridori che, con grande collaborazione, riusciranno ad arrivare fino in fondo e a giocarsi la vittoria finale. Tra gli inseguitori non c’è accordo, i due arrivano ad avere anche quaranta secondi di vantaggio e Champoussin riesce a spuntarla allo sprint. Il migliore degli italiani è l’eterno Pozzovivo che chiude sesto.