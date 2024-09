Giro di Lombardia 2024, presentato il percorso: si arriva a Como, ci sono Ghisallo e Colma di Sormano

Il Giro di Lombardia 2024 si correrà sabato 12 ottobre, l’ultima Classica Monumento della stagione si snoderà lungo 252 km con partenza da Bergamo e arrivo a Como, proponendo ben otto salite complessive. Dopo la partenza dal capoluogo orobico verso la Val Seriana, si affronteranno il Forcellino di Bianzano (6,4 km al 5%) e a seguire la salita di Ganda (9,2km al 7,3%). La prima parte di gara si concluderà con il Colle di Berbenno (4,6 km al 6,1%) e il Valpiana (10,1 km al 6,2%).

La parte centrale del percorso è interlocutoria: discesa verso Almeno Sal Salvatore e tratto pianeggiante di 40 chilometri, per dirigersi verso Onno prima di affrontare la Sella di Osigo (5 km al 5,7%) e l’ascesa alla Madonna del Ghisallo (dal versante meno duro, 6,3 km al 4,1%). Discesa verso Regatolaa, da cui inizierà la breve pianura che porterà ai piedi della Colma di Sormano: 13 chilometri con pendenze fino all’11%, lungo i quali si potrebbe decidere la corsa.

Discesa molto veloce verso Como per poi andare a prendere il San Fermo della Battaglia, ultima ascesa di giornata con una pendenza media del 7% e punte in doppia cifra. Dalla vetta mancheranno cinque chilometro verso Como: i primi quattro in discesa, l’ultimo in pianura. Le ultime tre edizioni del Giro di Lombardia sono state vinte dallo sloveno Tadej Pogacar, quest’anno capace di firmare la doppietta Giro d’Italia-Tour de France.