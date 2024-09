Gianmarco Tamberi vince il Palio della Quercia! Gara ribaltata, poi il tentativo a misura ambiziosa

Gianmarco Tamberi ha vinto la gara di salto in alto che ha animato il Palio della Quercia, il tradizionale Meeting di Rovereto giunto alla sua 60ma edizione. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 ha primeggiato nella località in provincia di Trento, alla sua terza uscita dopo l’amara partecipazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 condizionata dalla colica renale che gli ha impedito di essere assoluto protagonista ai Giochi.

Il ribattezzato Gimbo aveva vinto la tappa di Diamond League disputata a Chorzow nove giorni fa e venerdì era stato terzo al Golden Gala di Roma, stasera ha saputo imporsi in una tappa del World Continental Tour (livello silver, il terzo circuito internazionale itinerante per importanza) che rappresenta uno degli ultimi eventi di questa annata agonistica per il Campione del Mondo e Campione d’Europa, detentore della miglior prestazione mondiale stagionale con i 2.37 metri saltati a inizio giugno nella Capitale.

Il fuoriclasse marchigiano, di rientro dalla passerella al Festival del Cinema di Venezia e dall’anniversario di matrimonio con Chiara Bontempi, ha chiuso i conti superando 2.29 metri al secondo tentativo. In precedenza aveva valicato 2.13, 2.20, 2.23 al primo assalto e 2.26 alla seconda prova, prima di regolare il giamaicano Romaine Beckford (2.26 alla prima, poi i tre nulli a 2.29). Gianmarco Tamberi ha poi attaccato il record del meeting di 2.35 siglato dal bahamense Kemp Troy nel 1991.

Il poliziotto non è riuscito nell’intento di ritoccare il primato, incappando in tre errori a una quota comunque ambiziosa considerando lo stato di forma non impeccabile dopo quanto successo qualche settimana fa nella capitale francese. Ottimo terzo posto di Stefano Sottile che, dopo la quarta piazza ai Giochi con il personale di 2.34 metri, ha centrato 2.23 al primo affondo ed è poi incappato in tre errori a 2.26 (risultato condiviso con il giapponese Tomohiro Shinno). Manuel Lando quinto con 2.20.