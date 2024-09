Già 16 tornei vinti in carriera da Jannik Sinner. Imbattuto nelle sei finali del 2024!

Jannik Sinner ha vinto gli US Open, sconfiggendo lo statunitense Taylor Fritz nella finale andata in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il fuoriclasse altoatesino si è reso protagonista di un cammino impeccabile nella Grande Mela, conquistando il secondo Slam della propria carriera, a otto mesi di distanza dal memorabile sigillo agli Australin Open. Il tennista italiano ha così ampliato ulteriormente il proprio palmares: quello odierno è il sedicesimo trofeo in carriera.

Nel corso di questa annata agonistica il 23enne aveva già dettato legge agli Australian Open, al Masters 1000 di Miami, al Masters 1000 di Cincinnati, al torneo ATP 500 di Rotterdam e al torneo ATP 500 di Halle. Il sempre più solido numero 1 del mondo, che ora vanta più di quattromila punti di vantaggio sul più immediato inseguitore nel ranking ATP, aveva alzato al cielo la Coppa Davis 2023 insieme ai compagni di Nazionale ma l’Insalatiera non rientra nel computo delle citate sedici affermazioni.

Quest’anno l’azzurro ha saputo vincere tutte le finali disputate, a dimostrazione di un talento naturale nell’imporsi negli atti conclusivi. Lo scorso anno aveva festeggiato anche al Masters 1000 di Toronto. A livello di ATP 500, invece, le affermazioni sono cinque: Rotterdam e Halle nel 2024, Vienna e Pechino nel 2023, Washington nel 2021. Sul fronte dei 250, invece, il computo è di sei: Montpellier nel 2023, Umago nel 2022, Anversa, Sòfia e Melbourne nel 2021, Sòfia nel 2020.

Nel corso della sua giovanissima carriera Jannik Sinner è riuscito a imporsi in almeno un torneo su tutte le superfici: 8 volte sul cemento outdoor (Australian Open, US Open, Cincinnati, Miami, Pechino, Toronto, Washington, Melbourne 1), 6 volte sul cemento veloce indoor (Rotterdam, Vienna, Montpellier, Anversa, Sòfia due volte), 1 volta sulla terra rossa (Umago) e 1 volta sull’erba (Halle).

PALMARES JANNIK SINNER

US Open 2024

Australian Open 2024

Coppa Davis 2023 (insieme a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Simone Bolelli)

Masters 1000 di Cincinnati nel 2024

Masters 1000 di Miami nel 2024

Masters 1000 di Toronto nel 2023

ATP 500 di Halle nel 2024

ATP 500 di Rotterdam nel 2024

ATP 500 di Vienna nel 2023

ATP 500 di Pechino nel 2023

ATP 500 di Washington nel 2021

ATP 250 di Montpellier nel 2023

ATP 250 di Umago nel 2022

ATP 250 di Anversa nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2021

ATP 250 di Melbourne nel 2021

ATP 250 di Sòfia nel 2020