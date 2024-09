Gaia Sabbatini annuncia sui social: “Ho il morbo di Haglund, costretta a operarmi”

Un annuncio chiarificatore. Gaia Sabbatini, tra i talenti più importanti dell’atletica leggera italiana, ha dovuto affrontare un 2024 molto difficile. Mesi di sofferenze e di problemi di carattere fisico che non le hanno permesso il sogno di essere alle Olimpiadi di Parigi. Un appuntamento a cui l’atleta abruzzese, come logico, teneva in modo particolare.

Sfumato il sogno a Cinque Cerchi, Gaia ha dovuto prendere una decisione visto il protrarsi delle criticità. E così, ha rivelato attraverso i propri canali social di essersi sottoposta a un intervento chirurgico, avendo il morbo di Haglund.

Si parla di un’osteocondrosi caratterizzata dalla comparsa di una protuberanza ossea sul retro del tallone (calcagno), dove è inserito il tendine d’Achille (apofisi posteriore del calcagno). In altre parole, si è in presenza di una tendinopatia achillea inserzionale.

“Sono ormai diversi mesi (da febbraio/marzo circa) che ho un fastidio vicino al tendine d’Achille, più precisamente ho il Morbo di Haglund. La scorsa stagione per l’impossibilità di fermarmi abbiamo tamponato con terapie per la gestione del dolore ma era diventato insostenibile e quindi abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente – ha spiegato Sabbatini -. Sono felicissima di essermi sottoposta all’intervento perché sono svariati mesi che corro in protezione, che non riesco a fare determinate esercizi e che ho difficoltà a indossare le scarpe chiodate. Sto lavorando duramente per ricominciare più velocemente possibile a correre senza più dolore. Grazie per i messaggi di supporto!“, il post su Instagram di Sabbatini.

POST SU INSTAGRAM DI GAIA SABBATINI