Francesco Bruni sull’1-0 di Luna Rossa: “Solidi in partenza e nelle virate”. Poi la dedica alla commentatrice…

Luna Rossa ha festeggiato con il sorriso la prima vittoria nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designerà chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Il sodalizio italiano ha sconfitto INEOS Britannia, dominando nelle acque di Barcellona e imponendosi con 46 secondi di vantaggio nella gara che ha aperto il confronto al meglio delle tredici regate (alza al cielo il trofeo chi ne conquista sette).

Team Prada Pirelli si è così portata in vantaggio per 1-0 e più tardi tornerà in mare con grande ottimismo per una cruciale gara-2, che potrebbe dirci davvero molto sullo sviluppo del rovente testa a testa contro Ben Ainslie e compagni. I ragazzi dello skipper Max Sirena sono stati impeccabili in fase di partenza e poi sono stati encomiabili lungo gli otto lati, sfoderando velocità impetuose sotto un vento che soffiava a 19-21 nodi e con un’onda alta più di un metro.

Il timoniere Francesco Bruni ha espresso tutta la propria soddisfazione nella consueta intervista rilasciata una volta tagliata la linea virtuale del traguardo: “È stato molto difficile, è stata probabilmente la regata con più vento negli ultimi tempi. I ragazzi sono stati fantastici, hanno fatto un lavoro fantastico: siamo stati molto solidi in partenza e nelle manovre, abbiamo recuperato da un piccolo errore. Sono molto orgoglioso“.

Il siciliano ha poi scherzato con l’intervistatrice: “Ti adoro, perché sei l’unica che mi chiama Checco, il mio soprannome“. Bruni ha poi proseguito nella propria analisi: “Abbiamo avuto un piccolo momento in cui eravamo troppo alti sull’acqua e abbiamo perso il controllo, ma abbiamo recuperato rapidamente e i ragazzi sono stati fantastici“.