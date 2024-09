Flavio Cobolli sempre più n.3 d’Italia: top30 alle porte, dove può arrivare nel ranking ATP a Pechino

Flavio Cobolli ha vinto alla sua maniera nel primo turno del torneo ATP500 di Pechino (Cina). Lottando ed esprimendo a tratti un grande tennis, Flavio ha piegato la resistenza dell’eccentrico kazako Alexander Bublik e si è guadagnato l’accesso agli ottavi di finale del prestigioso torneo asiatico. Una prova di carattere quella del giovane romano, reduce dall’esperienza in Laver Cup e dalla settimana impegnativa di Bologna in Coppa Davis.

Con questo risultato, Flavio è virtualmente n.31 del mondo (suo best ranking) e se dovesse proseguire nel proprio percorso nella capitale cinese avrebbe l’opportunità di scalare la graduatoria. Negli ottavi ci sarà da affrontare il russo Pavel Kotov, Il bilancio tra i due è di 1-1 nel massimo circuito internazionale e i due incontri sono del 2024: a gennaio il nostro portacolori la spuntò agli Australian Open, mentre Kotov si è preso la rivincita negli ottavi sulla terra rossa di Marrakech.

In caso di raggiungimento dei quarti di finale, Cobolli salirebbe a quota 1552 punti ed entrerebbe di fatto nella top-30 (n.30 del mondo virtuale), rafforzando la propria posizione di n.3 d’Italia, alle spalle di Jannik Sinner e di Lorenzo Musetti. Certo, se si vorrà proseguire nell’avventura Pechino ci sarà da affrontare nei quarti un difficile avversario molto probabilmente, ovvero il russo Daniil Medvedev, contro cui Flavio ha già giocato nel terzo turno degli US Open 2024 con annessa sconfitta. Non resta che attendere…

Di seguito le varie proiezioni del ranking del giocatore italiano:

RANKING ATP FLAVIO COBOLLI

Ottavi di finale ATP Pechino – 1502 punti (n.31 del mondo virtuale, best ranking)

Quarti di finale ATP Pechino – 1552 punti (n.30 del mondo virtuale, best ranking)

Semifinale ATP Pechino – 1652 punti (n.28 del mondo virtuale, best ranking)

Finale ATP Pechino – 1782 punti (n.25 del mondo virtuale, best ranking)

Vittoria torneo ATP Pechino – 1952 punti (n.2 del mondo virtuale, best ranking)