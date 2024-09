F1, risultati e classifica FP3 GP Azerbaijan 2024: Leclerc a pochi millesimi da Russell, McLaren e Red Bull in agguato

George Russell ha realizzato il miglior tempo della terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio di Azerbaigian 2024, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il pilota inglese della Mercedes ha fermato il cronometro in 1’42″514, precedendo di soli 13 millesimi la Ferrari di Charles Leclerc.

Il monegasco della Rossa si conferma uno specialista dei circuiti cittadini ed in particolare di Baku, dove vanta una sequenza aperta di tre pole position consecutive. Si preannuncia una sessione di qualifica equilibrata e assolutamente incerta, con almeno sei-sette candidati alla prima fila in griglia come dimostrano i distacchi minimi della FP3 sul giro secco.

McLaren si è inserita in terza e quarta piazza con Lando Norris e Oscar Piastri, rispettivamente a 223 e 235 millesimi dalla vetta, ma resta in agguato anche la Red Bull con Max Verstappen 5° a 0.348 ed un redivivo Sergio Perez 7° a 0.510. Da non sottovalutare infine due big che hanno vissuto un turno complicato, senza riuscire a mettere insieme un time-attack ideale, con Carlos Sainz 6° su Ferrari e Lewis Hamilton 10° su Mercedes.

CLASSIFICA FP3 GP AZERBAIJAN 2024 F1

1 George Russell Mercedes 1:42.514

2 Charles Leclerc Ferrari 1:42.527 +0.013s

3 Lando Norris McLaren Mercedes 1:42.737 +0.223s

4 Oscar Piastri McLaren Mercedes 1:42.749 +0.235s

5 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 1:42.862 +0.348s

6 Carlos Sainz Ferrari 1:42.968 +0.454s

7 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 1:43.024 +0.510s

8 Alexander Albon Williams Mercedes 1:43.194 +0.680s

9 Franco Colapinto Williams Mercedes 1:43.238 +0.724s

10 Lewis Hamilton Mercedes 1:43.301 +0.787s

11 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 1:43.474 +0.960s

12 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 1:43.503 +0.989s

13 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 1:43.571 +1.057s

14 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 1:43.870 +1.356s

15 Pierre Gasly Alpine Renault 1:43.876 +1.362s

16 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 1:44.164 +1.650s

17 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 1:44.187 +1.673s

18 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 1:44.869 +2.355s

19 Esteban Ocon Alpine Renault

20 Oliver Bearman Haas Ferrari