F1 oggi in tv, GP Singapore 2024: orari prove libere, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, venerdì 20 settembre, andrà in scena la prima giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Marina Bay, le scuderie lavoreranno sui propri assetti per trovare nel più breve tempo possibile i riferimenti per essere pronte in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale su un tracciato dalle caratteristiche particolari.

Parliamo di un circuito cittadino, con ben 19 curve, dove sarà importantissimo avere una macchina agile nei molteplici cambi di direzione. Rispetto al passato, però, il disegno è stato un po’ modificato e scopriremo se in qualche modo questo metterà in difficoltà i team.

La Ferrari, dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il ritiro di Carlos Sainz a Baku, vuole rifarsi su un tracciato che, sulla carta, dovrebbe adattarsi alla SF-24. La Rossa, per quanto fatto vedere in stagione, è una macchina che si addice proprio ai cittadini se consideriamo le affermazioni del monegasco e dello spagnolo nel Principato e in Australia. Vedremo se questa tendenza proseguirà.

La prima giornata del week end del GP di Singapore, round del Mondiale 2024 di F1, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. TV8 e TV8.it non daranno copertura in chiaro di FP1 e di FP2. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di questo day-1.

F1 OGGI IN TV GP SINGAPORE 2024

Venerdì 20 settembre

Ore 11.30-12.30 F1, Prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

Ore 15.00-16.00 F1, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

