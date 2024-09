F1, Norris e Piastri confidano nelle prestazioni della McLaren per fare la differenza a Baku

Alla vigilia del weekend di Baku (sede del 17° round stagionale della Formula Uno) i riflettori sono tutti puntati sul box della McLaren, che ha a disposizione la miglior macchina in griglia (ormai da alcuni mesi) e sembra in grado di potersi giocare anche il Mondiale piloti oltre al campionato riservato ai costruttori. Il team di Woking è reduce però da una brutta sconfitta a Monza, in cui ha buttato via una probabile doppietta con una pessima strategia e con una rivedibile gestione dei piloti.

Lando Norris, 2° in classifica generale a -62 dal leader Max Verstappen, vuole voltare pagina e punta in alto per il GP dell’Azerbaigian: “È stato incredibile concludere l’ultima gara europea con un podio per il 12° Gran Premio consecutivo. Insieme ai miei ingegneri abbiamo esaminato attentamente le prestazioni a Monza, individuando aree di miglioramento, sia a livello personale che di squadra. Il nostro obiettivo è ben definito e ho totale fiducia nel team per continuare a lavorare e progredire. Con i due campionati ancora in gioco, siamo più determinati che mai. Sono orgoglioso del lavoro della squadra e non vedo l’ora di scoprire cosa riusciremo a realizzare questo fine settimana“.

Il suo compagno di squadra Oscar Piastri non vuole essere da meno e mette nel mirino la vittoria, per restare a sua volta in corsa per il Mondiale: “Non vedo l’ora di tornare in Azerbaigian. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che abbiamo corso su un circuito cittadino, e Baku regala sempre gare emozionanti e ottime opportunità. Sono fiducioso riguardo a ciò che possiamo ottenere, soprattutto considerando le prestazioni della nostra vettura. Gli aggiornamenti si sono dimostrati efficaci, e abbiamo dimostrato di essere competitivi su ogni tipo di tracciato. La scorsa settimana sono tornato al McLaren Technology Centre per prepararmi a questo doppio impegno, confrontandomi con i miei ingegneri su come possiamo continuare a migliorare. Abbiamo raccolto molti punti in ogni gara finora e speriamo che anche questo weekend non faccia eccezione“.