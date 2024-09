F1, Lewis Hamilton pronto a rilevare una scuderia di MotoGP: sarà il team Gresini?

Lewis Hamilton, come ben sappiamo, è un fuoriclasse della Formula Uno ma, di pari passo, una sorta di azienda che cammina. Negli anni i guadagni del 7 volte campione del mondo sono stati investiti in diverse maniere. Nelle ultime ore, invece, si sta facendo largo una idea particolare per il nativo di Stevenage.

Lo si era già letto qualche mese fa, ma ora le voci si stanno facendo sempre più realistiche. Di cosa stiamo parlando? Il futuro ferrarista (sbarcherà a Maranello nel 2025) vuole diventare il proprietario di una scuderia di MotoGP, uno degli altri passatempi del pilota della Mercedes.

La conferma arriva direttamente dal CEO di Liberty Media, Greg Maffei. “Quando abbiamo annunciato l’acquisizione della MotoGP, per fare un ottimo esempio, ci hanno chiamato immediatamente per dirci ‘Voglio comprare una squadra’, anche persone come Lewis Hamilton perché hanno visto quello che è successo in Formula 1 e vogliono seguirlo. Abbiamo avuto grandi distributori che ci hanno chiamato per dirci: ‘Vogliamo partecipare’. Purtroppo ho dovuto dire loro che non possiamo parlarne finché non avremo l’approvazione dell’UE, ma che ci piacerebbe parlarne una volta ottenuta”.

Lewis Hamilton è pronto a sbarcare in MotoGP, quindi? Secondo quanto riportato da Maffei, e non solo, sembra davvero una possibilità concreta. Anzi, nelle scorse ore si è anche parlato di quale potrebbe essere l’obiettivo per il 7 volte campione del mondo della Formula Uno. Sarebbe il team Gresini, infatti, l’obiettivo più realizzabile per l’inglese. Da questo punto di vista è ancora tutto nebuloso e con poche certezze, ma la scuderia di Faenza potrebbe essere davvero il futuro di “Sir” Lewis Hamilton.