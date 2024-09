F1, Lewis Hamilton: “Per la prima volta ho sentito in qualifica la macchina viva”

Il blitz di Lewis Hamilton. Il pilota britannico ha strappato la terza posizione in occasione delle qualifiche valide per il GP di Singapore, diciottesimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1 in scena questo weekend in quel di Marina Bay.

L’ex Campione del Mondo, approfittando del sabato nero della Ferrari e della defaillance di Oscar Piastri, ha ceduto il passo solo al talento Lando Norris, poleman davanti a Max Verstappen, condividendo così la seconda fila con il compagno di squadra George Russell, il quale si è accomodato al quarto posto. Grandissima la soddisfazione del nativo di Stevenage che, una volta arrivato al parco chiuso, ha svelato le sue sensazioni a caldo.

“Le qualifiche sono state per me disastrose durante tutto l’anno – ha detto Hamilton – ho lavorato tanto per stare qui davanti. Poi, all’improvviso, ho sentito la macchina viva per la prima volta dopo tanto tempo durante una sessione di qualifica. C’è anche un po’ di rammarico perché abbiamo fatto un po’ di fatica a trovare il ritmo: fare il giro alla fine è stato complicato. Probabilmente c’era ancora un piccolo margine, ma sono contento del risultato. Con i meccanici abbiamo fatto tanti cambiamenti, loro hanno lavorato tantissimo. Spero di poter lottare domani“.

Hamilton ha poi chiosato: “Oggi è stata una bella giornata, abbiamo visto che le McLaren sono state molto veloci, speriamo di tenere il loro passo. Cercheremo di fare il possibile anche se non sarà facile“.