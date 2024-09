F1, Lewis Hamilton: “Monza in Ferrari sarà qualcosa di straordinario l’anno prossimo”

Una buona quinta posizione per Lewis Hamilton nel Gran Premio d’Italia a Monza: una gara costante, senza squilli, ma nella quale non ha commesso errori e ha ottenuto il miglior posizionamento possibile in una giornata in cui la Mercedes non aveva il passo necessario per rimanere in scia a McLaren e Ferrari.

Queste le parole del futuro pilota Ferrari ai microfoni di Sky Sport F1: “Vedere la Ferrari vincere oggi è veramente fantastico, dev’essere davvero incredibile la sensazione per Charles, che circuito in cui vincere per la Rossa“.

L’anno prossimo sarà un’emozione ancora più grande per il britannico: “Già nel giro di formazione vedevo i fan della Ferrari guardarmi con occhi diversi, con uno sguardo diverso, è un passaggio davvero interessante e penso che sarà veramente eccezionale correre qui il prossimo anno, quando sarò ferrarista. Con i tifosi sentivo una connessione, sapendo che l’anno prossimo sarò uno di loro“.