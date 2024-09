F1, Lando Norris: “Red Bull? Siamo più veloci: voglio il titolo piloti”

Dopo aver vinto a Singapore, nell’ultimo Gran Premio corso in questo lunghissimo Mondiale di F1, Lando Norris non vuole più nascondersi. Il driver di Bristol punta al massimo: titolo piloti provando a rimontare Max Verstappen e titolo costruttori con la McLaren, dopo il sorpasso avvenuto sulla Red Bull.

In un appuntamento con i media britannici infatti, il pilota classe 1999 ha affermato: “Stiamo facendo un lavoro migliore come squadra. La nostra macchina è più veloce della loro”.

Poi ha aggiunto: “Va fatto un applauso al team perché stanno facendo un lavoro assurdo. Nell’ultimo periodo abbiamo provato cose nuove e siamo stati molto intelligenti, ad esempio creando un mini DRS e cose così”.

Infine Lando Norris ha concluso dicendo: “Sto dando il massimo. Cercherò di fare tutto il possibile per cercare di vincere il titolo. Allo stesso tempo Max farà lo stesso per evitare che possa accadere. Non ci resta che aspettare e vedere chi la spunterà”.

Il Mondiale di F1, prima dello sprint finale, ricomincerà il 20 ottobre con il GP degli USA, ad Austin in Texas. Nella classifica piloti Norris è attualmente secondo con 279 punti: 52 lunghezze di ritardo da Max Verstappen, primo con 331.