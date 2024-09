F1, Lando Norris: “Dura da accettare. Il sorpasso di Piastri? Ho evitato lo scontro…”

Lando Norris mastica amaro, anzi amarissimo, dopo aver concluso al terzo posto il Gran Premio d’Italia, sedicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Monza, infatti, il portacolori del team McLaren ha sprecato nuovamente una pole position, venendo infilato al primo giro alla Variante della Roggia dal compagno di team Oscar Piastri, andando a rovinare la sua gara.

Charles Leclerc ha optato per una gara ad una sola sosta con uno stint di 38 giri con le hard, fino a vincere con 2.6 secondi su Oscar Piastri. Terzo Lando Norris a 6.1, quarto Carlos Sainz a 15.6, mentre è quinto Lewis Hamilton a 22.8. Sesta posizione per Max Verstappen a 37.9, settimo George Russell a 39.7, quindi ottavo Sergio Perez a 54.1.

Al termine della gara brianzola, il pilota inglese ha raccontato le sue sensazioni nel corso delle interviste di rito, oggi condotte da Nico Rosberg: “Il sorpasso subito al via? Sinceramente sono stato sorpreso perché mi ha passato. Non so cosa avrei potuto fare di diverso. Anzi, se avessi frenato un metro più indietro, saremmo andati a contatto. Ho evitato lo scontro. Dura da accettare, ma ok”.

Lando Norris prosegue nel suo racconto: “La Ferrari oggi ha fatto un lavoro clamoroso. Leclerc ha provato qualcosa di straordinario e c’è riuscito. Bravo lui. Una sola sosta? Avevamo pensato all’opzione, ma non era possibile con il graining che avevamo sulle gomme. Il titolo? Complicato, ma ci provo. Piastri mi toglie punti? No, bravo lui”.