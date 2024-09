F1, l’amarezza di Charles Leclerc: “Non sono riuscito a scaldare le gomme, valevamo la prima fila”

Una qualifica da dimenticare per la Ferrari: le due Rosse a Singapore partiranno entrambe dalla quinta fila in un Gran Premio in cui è particolarmente importante la posizione di partenza. Decima posizione per Carlos Sainz che è andato a muro al termine del giro di lancio, mentre Charles Leclerc è nono con un tempo cancellato per track limit che l’avrebbe comunque portato solo al settimo posto.

Questa l’analisi del monegasco ai microfoni di Sky Sport F1: “Le gomme non erano pronte neanche al 50%, siamo usciti dai box che la temperatura non so quanto fosse sotto zero, l’anteriore non so perché non si sia minimamente scaldata. Non so francamente cosa sia successo, ma evidentemente doveva succedere all’ultimo tentativo del Q3. Ho provato a fare del mio meglio per portare le gomme in temperatura davanti, non c’è stato modo di scaldarle”.

Prosegue: “Sono arrivato in curva 1 e ho fatto un bloccaggio, da quel momento in poi un disastro. Sono deluso perché facciamo tutta la preparazione per arrivare al meglio al giro decisivo del Q3 e poi succede questo. Oggi in Q3 avevamo il potenziale per fare primi o secondi, c’era da prendere qualche rischio in Q3, ma questi rischi non li ho potuti neanche prendere perché le gomme erano fredde”.

Sulle prospettive per domani: “Sono molto deluso quindi preferisco non parlare di domani, perché la delusione è alta. Sappiamo che a Singapore la qualifica è tutto, quindi sappiamo che le speranze per andare a vincere sono poche, poi vediamo. Domani avrò resettato questa delusione e tornerò al 100%“.