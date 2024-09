F1, inizia il weekend del GP dell’Azerbaijan nell’incertezza più assoluta

Vi ricordate com’era la situazione in Formula Uno fino a qualche mese fa? Un fine settimana iniziava e l’unica domanda che ci si poteva chiedere riguardava il distacco che Max Verstappen avrebbe rifilato a tutti i rivali. Sembra passata un’era geologica. Fast forward. Il tre-volte campione del mondo è a bocca asciutta ormai da 6 gare e la sensazione è che il digiuno possa addirittura proseguire.

Siamo troppo pessimisti nei confronti del fuoriclasse olandese? Lo scopriremo sin da oggi quando alzeremo il sipario sull’attesissimo weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2024. Sul tracciato cittadino di Baku si inizierà con le prime due sessioni di prove libere che ci permetteranno di capire in quale direzione andrà la tappa sulle sponde del Mar Caspio.

La prima sessione di prove libere scatterà alle ore 11.30 italiane (le ore 13.30 locali), quindi la seconda entrerà in azione alle ore 15.00. La massima categoria del motorsport sbarca a Baku con Max Verstappen ancora saldamente al comando della classifica generale con 303 punti con 62 lunghezze di vantaggio su Lando Norris, quindi terzo Charles Leclerc con 217 e quarto Oscar Piastri con 197.

In poche parole, l’olandese può ancora dormire sonni tranquilli, ma non sappiamo per quanto. Se, infatti, non tornerà alla vittoria in tempi celeri, Lando Norris con una McLaren dominante rischia davvero di tornare in corsa per il titolo. La Ferrari, solitamente competitiva sulla pista azera, vuole il bis immediato dopo Monza, con le Mercedes che rimangono pronte alla zampata come accaduto nel corso dell’estate.